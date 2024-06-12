礼服 シングル ２釦 メンズ ブラック フォーマル A3 冠婚葬祭 スーツ

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礼服シングル２釦メンズブラックフォーマルA3冠婚葬祭スーツ★ご覧いただきありがとうございます★・サイズA3（適応体型身長157～163cmウエストサイズ73～79cm）ジャケット…シングル２ボタン,背抜き(半裏付き),センターベント,お台場仕立て【仕上がり寸法】肩幅 約44.5cm着丈 約69.0cm袖丈 約56.5cmバスト上り 約104cmスラックス…1タック,アジャスター付,ひざ裏あて付【仕上がり寸法】ウエスト 約76cm 【アジャスター付】ウエスト伸縮±6cm調節可能わたり幅 約32.4cm裾幅 約21.0cm （新品未使用につき裾上げしていません）・表地素材ウール99％ナイロン1%（ブラックフォーマル生地使用）・ベーシックなシルエットのブラックフォーマルです。・オールシーズン着用可能ですが、ベストシーズンは春・秋・冬に適しております。。画像にありますＹシャツ・ネクタイは、出品商品には含まれておりません。生地、縫製とも非常にしっかりした着心地の良いフォーマルスーツです。ブラックフォーマルスーツを格安価格で！★コメント※お直し（裾上げシングル・ネーム刺繍等）ご希望の方は、ご購入前にコメントにて「お直し希望」とご連絡願います。（有料）値下げ交渉は、ご遠慮ください。購入宣言は不要です。この他にも、フォーマルを出品しております。どうぞご覧くださいませ。季節感...春、夏、秋、冬カラー...ブラック