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礼服 シングル ２釦 メンズ ブラック フォーマル A3 冠婚葬祭 スーツ
商品番号 P66867420671
商品名

礼服 シングル ２釦 メンズ ブラック フォーマル A3 冠婚葬祭 スーツ
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 5,845 円
在庫状況 あり

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商品詳細

礼服シングル２釦メンズブラックフォーマルA3冠婚葬祭スーツ★ご覧いただきありがとうございます★・サイズA3（適応体型身長157～163cmウエストサイズ73～79cm）ジャケット…シングル２ボタン,背抜き(半裏付き),センターベント,お台場仕立て【仕上がり寸法】肩幅　　約44.5cm着丈　　約69.0cm袖丈　　約56.5cmバスト上り　約104cmスラックス…1タック,アジャスター付,ひざ裏あて付【仕上がり寸法】ウエスト　　約76cm　【アジャスター付】ウエスト伸縮±6cm調節可能わたり幅　　約32.4cm裾幅　　　約21.0cm　（新品未使用につき裾上げしていません）・表地素材ウール99％ナイロン1%（ブラックフォーマル生地使用）・ベーシックなシルエットのブラックフォーマルです。・オールシーズン着用可能ですが、ベストシーズンは春・秋・冬に適しております。。画像にありますＹシャツ・ネクタイは、出品商品には含まれておりません。生地、縫製とも非常にしっかりした着心地の良いフォーマルスーツです。ブラックフォーマルスーツを格安価格で！★コメント※お直し（裾上げシングル・ネーム刺繍等）ご希望の方は、ご購入前にコメントにて「お直し希望」とご連絡願います。（有料）値下げ交渉は、ご遠慮ください。購入宣言は不要です。この他にも、フォーマルを出品しております。どうぞご覧くださいませ。季節感...春、夏、秋、冬カラー...ブラック
http://narcologia.ru/goods/reproduce244955.html
http://narcologia.ru/goods/freezer459598.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless494459.html
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