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TheStylistJapan Dickies 2b Jacket.
商品番号 O90451749379
商品名

TheStylistJapan Dickies 2b Jacket.
ブランド名 ザスタイリストジャパン
特別価格 税込 9,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TheStylistJapan(ザスタイリストジャパン)Dickiesのストレッチが効いた生地を、バイオウォッシュされた2ボタンジャケット。定番展開されていたアイテムになり、ジャケットだけでもスリーピースでもお楽しみいただけます。予めウォッシュ加工されているため、自宅での洗濯も問題ありません。Dickies特有のハリも解消されており、とても着やすくなっています。単品でのご購入もお受けいたしますが、ベストとパンツも出品しておりますのでスリーピースでお持ちの方が便利だと思います。ジャケット、ベストはMでの出品ですが、パンツはのみバランスを考慮しLサイズになります。平置き採寸着丈70cm身幅54cm袖丈83.5cm季節感···春、夏、秋、冬カラー···ネイビー
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