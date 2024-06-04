TheStylistJapan Dickies 2b Jacket.

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TheStylistJapan(ザスタイリストジャパン)Dickiesのストレッチが効いた生地を、バイオウォッシュされた2ボタンジャケット。定番展開されていたアイテムになり、ジャケットだけでもスリーピースでもお楽しみいただけます。予めウォッシュ加工されているため、自宅での洗濯も問題ありません。Dickies特有のハリも解消されており、とても着やすくなっています。単品でのご購入もお受けいたしますが、ベストとパンツも出品しておりますのでスリーピースでお持ちの方が便利だと思います。ジャケット、ベストはMでの出品ですが、パンツはのみバランスを考慮しLサイズになります。平置き採寸着丈70cm身幅54cm袖丈83.5cm季節感···春、夏、秋、冬カラー···ネイビー