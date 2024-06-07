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NEW ERA MLB White Sox Snapback キャップ フリー
商品番号 G87000028034
商品名

NEW ERA MLB White Sox Snapback キャップ フリー
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 1,850 円
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商品詳細

NEWERAニューエラMLBChicagoWhiteSoxホワイトソックスGeoOriginalFit9FIFTYSnapbackキャップフリーサイズ★レア★■サイズ：フリーサイズ(アジャスターで調節可能)■カラー:・ボディカラー：黒・グレー・ロゴカラー:グレー・　・バイザーカラー：黒・グレー・グレー■素材：Polyster100％こちらは新品未使用です。★お使いのモニタにより色味が若干異なる場合がございます。★写真と画像が異なる場合がございます。必ず下記のサイズをご覧下さ予めご理解の上ご購入下さい。
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