NEW ERA MLB White Sox Snapback キャップ フリー

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商品詳細
NEWERAニューエラMLBChicagoWhiteSoxホワイトソックスGeoOriginalFit9FIFTYSnapbackキャップフリーサイズ★レア★■サイズ：フリーサイズ(アジャスターで調節可能)■カラー:・ボディカラー：黒・グレー・ロゴカラー:グレー・ ・バイザーカラー：黒・グレー・グレー■素材：Polyster100％こちらは新品未使用です。★お使いのモニタにより色味が若干異なる場合がございます。★写真と画像が異なる場合がございます。必ず下記のサイズをご覧下さ予めご理解の上ご購入下さい。
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