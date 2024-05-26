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PS4 KOF2002UM ネオジオロム風パッケージセット
商品番号 E84509947072
商品名

PS4 KOF2002UM ネオジオロム風パッケージセット
ブランド名 ネオジオ
特別価格 税込 5,704 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ゲームソフト、ネオジオロム風パッケージ共に未開封です。ネオジオロム風パッケージ内にはアートブックとオリジナルサウンドトラックが同梱されています。特典で付属したアクリルスタンドもお付けします。SNK格ゲー格闘ゲーム草薙京八神庵テリー麻宮アテナ不知火舞プレイステーション4アーケードゲーム対戦格闘
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