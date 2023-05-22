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「鬼滅の刃　刀鍛冶の里編　第ニ巻Blu-ray （ANIPLEX＋購入特典付き）
商品番号 R55722643654
商品名

「鬼滅の刃　刀鍛冶の里編　第ニ巻Blu-ray （ANIPLEX＋購入特典付き）
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

他のECサイトと重複して購入してしまいました。届いた状態から中の納品書を出したのみで、ブルーレイ自体や特典は未開封品です。メーカー特典とアニプレックスプラス特典付きです。
http://narcologia.ru/goods/recycling104514.html
http://narcologia.ru/goods/moped224168.html
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