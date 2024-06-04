ZB1 popup ポップアップ ラキドロ ジャンハオ トレカ

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商品詳細
ZB1popup会場にて購入した付属品ラキドロトレカです。ZB1POPUPポップアップ ラキドロトレカジャンハオ１枚購入後すぐにスリーブ+硬質ケースにて保護いたしました。海外製品のため、初期傷や印刷ミスがある場合があります。理解のある方のみご購入お願いいたします。［発送方法］普通郵便 スリーブ+硬質ケース+防水対策他配送希望あればメッセージお願いいたします。zb1ZEROBASEONE제로베이스원The1stMiniAlbumYOUTHINTHESHADEゼベワンアルバム CDYOUTHSHADEデジパックpopupソンハンビン성한빈 キムジウン김지웅 ジャンハオ장하오 ソクマシュー석매튜 キムテレ김태래 リッキー리키 キムギュビン김규빈 パクゴヌク박건욱 ハンユジン한유진ZEROBASEONE보이스플래닛ZB1BOYSPLANETボイプララキドロラッキードロー
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