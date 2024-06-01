Wii U 本体　スーパーマリオメーカーセット　ソフト5本他付き

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NintendoWiiUWIIUスーパーマリオメーカーセットcolor:WHITEゲーム機本体種類:WiiUポータブル・据置タイプ:据置タイプWiiリモコン白1本 Wiiモーションプラス付 ソフトケース付Wiiリモコン赤1本 ソフトケース付ヌンチャク 赤白各1コWiiUコントローラー 黒充電ケーブル付WiiUでWiiのソフトを使うためのセンサーバー1本ソフト「Splatoon（スプラトゥーン）」定価:￥5700「NewスーパーマリオブラザーズWii」定価:￥5524「GOVACATION」バンダイナムコエンターテインメント定価:￥5524「WiiParty」任天堂定価:￥4571「WiiSportsResort」任天堂全て動作確認済みです。本体初期化済み。ソフトやリモコン、コントローラーが付いていますので、すぐに遊んでいただけます。Wiiソフトで使用するセンサーバーもお付けしておりますので、WiiUだけでなくWiiソフトもご使用いただけます。#任天堂#Nintendo