表千家希少茶の湯本茶道教書中村碩鷗表千家茶道ハードカバー昭和45年訂正英訳無し

希少ハードカバー昭和45年発行高等編中村碩鷗著作画 中村如遊作画偽サイトにご注意下さい。メルカリをそのままコピーした偽サイトが横行しているようです。こちらメルカリ以外には出品致しておりません。#月星茶道具#表千家#茶の湯の本#茶の湯教書



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