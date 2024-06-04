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ポケモンカード　VSTAR　ユニバース【シュリンク付き】
商品番号 R82709136908
商品名

ポケモンカード　VSTAR　ユニバース【シュリンク付き】
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 3,384 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※ポケモンカードVSTARユニバースシュリンク付き新品未開封ご覧いただきありがとうございます。こちら新品未開封、シュリンク付きの商品です。商品状態は画像をご確認頂き、ご納得頂けた方のみご購入お願いいたします。・再シュリンク品ではありませんのでご安心ください。・すり替え防止のため返品交換は承っておりません。
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