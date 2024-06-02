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【新品未開封】 PCエンジン バイオレントソルジャー ソフト
商品番号 U64371571861
商品名

【新品未開封】 PCエンジン バイオレントソルジャー ソフト
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 12,814 円
在庫状況 あり

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商品詳細

全体はこちらから→#Rakudaショップゲームはこちら→#Rakudaゲーム【状態】新品未開封関東の某ゲーム取扱店舗にて購入しました。一度も使用していない未開封品です。海賊版があるみたいで本物だと思っていますが確証が持てません。もしわかる人がいたら教えてください。一応シュリンクを破る紐みたい物は付いています。発送はご注文から大体1〜2日までに発送致します。★発送の際は出来る限りのお掃除や簡易消毒などをしてから梱包致します。★即購入大歓迎です。丁寧な梱包と迅速な発送を心掛けます。是非この機会にいかがでしょうか☆ーーーーーーー他にもバッグやリュックも毎週少しずつ出品していきます☆ぜひフォローして他の商品も見に来てください☆3703-530
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