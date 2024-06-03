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151ファイルセット2種
商品番号 V22856681691
商品名

151ファイルセット2種
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 3,023 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【内容】151ファイルセット2種箱のまま送らせていただきます。一部商品はバラ売りもしてます。他商品とのまとめ買いで1つごとに50円割引します。コメントにて希望の商品を入力してください。状態はトラブル防止の為に目立った傷や汚れなしにしております。写真で状態を確認の上、ご購入お願い致します。自宅保管の為、神経質な方のご購入はお控えください。【検索用】ポケモン、ポケカ、ポケモンカードゲーム、スタートデッキ100、VMAXクライマックス、イーブイヒーローズ、フュージョンアーツ、スターバース、バトルリージョン、ダークファンタズマ、タイムゲイザー、スペースジャグラー、白熱のアルカナ、パラダイムトリガー、VSTARユニバース、スカーレットex、バイオレットex、トリプレットビート、クレイバースト、スノーハザード、151、黒炎の支配者、SR、V、EX、ex、まとめ売り、デッキシールド、デッキケース、美品、プロモ
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