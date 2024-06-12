PS4　1TB　CUH-2100B B01　Jet Black　HDR　動作品

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商品詳細
ご覧頂き、ありがとうございます。●動作最近まで使用していた完動品です。●容量大容量1TB内蔵。上位モデルです。●内容・PS4本体・純正コントローラー（紺色）1個（CUH-ZCT2J）・電源コード・HDMIケーブル・USBケーブル・説明書etc.印刷物・外箱(注)ソフトは付きません。⭐️純正ケーブル類完備。ソフトをご用意頂けば、すぐにご使用になれます。●おまけ純正コントローラー（黒）2個(CUH-ZCT2J）(注)しばらく使用しておらず、動作未確認の為、おまけとしてお付け致します。●状態・本体にスレがあります。・初期化済み・分解歴なし●ご希望がありましたら、お届け日時の指定を承ります。「午前中／14〜16時／16〜18時／18〜20時／19〜21時」のいずれかをコメント欄でお知らせ下さい。SONYソニープレステ4ジェットブラック黒
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