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VIZ Dragon ball Z vol. 1 184 of 5000 ホロ
商品番号 V38124459792
商品名

VIZ Dragon ball Z vol. 1 184 of 5000 ホロ
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 95,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DragonballZvol.1Limitededition184of5000表紙がキラキラ輝いています。通常のものとは違い表紙にレインボーのホログラム加工が施されています。表紙右上に184of5000とあるように世界中で5000しかない内のひとつで大変希少です。VIZは、2003年に、少年ジャンプの第1巻の発売を記念して、ドラゴンボール、DBZ、ワンピース、幽遊白書、ナルト、シャーマンキング、遊戯王を出版しました。それぞれ5000部ありますが、DBZは当時米国で非常に人気があったため非常に入手しにくいです。表紙に小イタミありますが、ワレ、折れ等読むのに支障をきたすイタミはありません。あくまでも中古品になりますので、写真に写らない程度の細かいキズなどを気になされる方は念のため購入をお控えくださいませ。#ドラゴンボール#DragonBall#鳥山明
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VIZ Dragon ball Z vol. 1 184 of 5000 ホロ - 少年漫画
VIZ Dragon ball Z vol. 1 184 of 5000 ホロ
VIZ Dragon ball Z vol. 1 184 of 5000 ホロ - 少年漫画
VIZ Dragon ball Z vol. 1 184 of 5000 ホロ
VIZ Dragon ball Z vol. 1 184 of 5000 ホロ - 少年漫画
VIZ Dragon ball Z vol. 1 184 of 5000 ホロ
VIZ Dragon ball Z vol. 1 184 of 5000 ホロ - 少年漫画
VIZ Dragon ball Z vol. 1 184 of 5000 ホロ
VIZ Dragon ball Z vol. 1 184 of 5000 ホロ - 少年漫画
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VIZ Dragon ball Z vol. 1 184 of 5000 ホロ - 少年漫画
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