プレイステーション5 デジタル Edition CFI-1000B

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商品詳細
「プレイステーション5デジタルEdition」デジタルエディション2021年3月ごろ購入し、使用していましたがゲームをしなくなったため出品します。初期化済み。付属品は全て揃っており、状態も良好です。動作も問題ございません。本体のピアノブラック部分に細かい線傷がありますので、新品をお求めの方はご遠慮ください。外箱に1箇所傷みがあります。発送は外箱をプチプチに包んで伝票を貼り付けて発送いたします。その他ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。宜しくお願い致します。#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5#プレステ5
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