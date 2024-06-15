BTS MEMORIES OF 2015タワーレコード限定の日本版

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商品詳細
BTSMEMORIESOF2015タワーレコード限定の日本版【商品内容】・パッケージ・フォトブック・4DVD(日本語字幕)・リージョンコード:2【商品状態】*新品未開封商品自体には目立った汚れ·キズはありませんが、素人が保管していたため、神経質な方はご遠慮ください。貰ってからすぐバインダーに保存していた美品です！スリーブ＋硬質ケース＋防水で発送致します(ˊᵕˋ)#BTS#防弾少年団#バンタン#RM#RAP#MONSTER#ナムジュン#ラップモンスター#JIN#ソクジン#ジン#SUGA#シュガ#ユンギ#J-HOPE#ホソク#JIMIN#ジミン#Vブイ#テヒョン#テテ#JUNGKOOK#ジョングクグク
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