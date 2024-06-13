

吟遊Planet☆MOSAIC.LIVE DVD 初回限定/MOSAIC.WAV 吟遊Planet☆MOSAIC.LIVE DVD 初回限定/MOSAIC.WAV



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【EI/CI】吟遊Planet☆MOSAIC.LIVEDVD〈初回限定盤〉/MOSAIC.WAV：未開封DVD＋CDです。※状態は写真にてご判断下さい。【3402】・〈収録内容〉☆DISC1（ＤＶＤ）1.入場BGM?メンバー呼び込み2.Thing！Think！Ting！3.たべごろ☆1/2ふるーつ4.魅惑のツンデロイド?地獄のヤンデロイド5.－MC－6.世界の果てで会いし愛ましょう7.おいしい魔法のサシスセソ8.ココナナなのね9.もののあはれ（ゲスト：デッドボールP）10.－MC－11.JapaneseNinjaNo.1（ゲスト：デッドボールP）12.－MC－【MOSAIC.Bros】13.NAOKO-THUNDERVERNIERII ?幼女期の終わり?14.百合星式おゆうぎうた15.－MC－【MOSAIC.Brosメンバー紹介】16.最高ψ最強φメロダロイド！?***にできたかな☆DISC2（ＤＶＤ）1.パッヘルベルのカノン2.LOCALJESUS3.悠久想春歌4.FLY-ALONE5.脳・内・再・醒?ecphoricdance?6.－MC－7.妄想網ЖSuperluminal?NextStage！⇒\"Hyperluminal\"8.天体上∇吟遊サテライト9.【アンコール】＊10.洗脳・搾取・虎の巻＊11.パペピプPOLIDAY＊12.【ダブルアンコール】＊13.ガチャガチャきゅ?と・ふぃぎゅ@メイト＊14.－メンバー紹介－＊15.SPACE！WAVE！AKIBA-POP！！＊16.－MC－＊17.－ENDING－（BGM：天体上∇吟遊サテライト）☆DISC3（特典ＤＶＤ）＊1.リハーサル風景＊2.本番前後＊→マルチアングル未対応☆DISC4（特典CD）1.Connection ＊ライブオープニングのみ公開された新曲2.Connection（OffVocal）#MOSAICWAV#MOSAIC_WAV#デッドボールP#CD・DVD