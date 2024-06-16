サイン入り 小山璃奈 『 Last Teen 』DVD付きプレイボーイ+2L写真

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商品詳細
「小山璃奈ファースト写真集『LastTeen』」西條彰仁定価:￥2700#西條彰仁#西條_彰仁#本#芸術／写真・工芸サイン本です。封を開けてサインしてあるので未使用ですが未使用に近いにしてあります。プレイボーイ(DVD付き)とその特典会でいただいた生写真(2L)です。小山リーナ イマドキガール
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