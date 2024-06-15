新品・未開封　92年発売CD ミルヴァ/リリー・マルレーン～二つの大戦の間の歌

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商品詳細
#トルネコ商店の洋楽←ポチッとね♪♪#トルネコ商店のミルヴァ←ポチッとね♪♪#複数枚購入割引特典有り#ミルバ「ミルヴァ/リリー・マルレーン～二つの大戦の間の歌」定価:￥2718※新品・未開封です、帯に若干のヤケあります、宜しくお願いします。レーベル:セブンシーズ国(Country):JPNフォーマット:CD規格番号:KICP205発売日:1992年04月22日EAN:4988003119621収録曲:1.紅いバラ2.愛の王子様～タバリン3.私の彼氏4.キオーヴェ5.ジョニー6.ママの涙7.シモーネ8.ニューヨーク9.情熱の歌10.聞かせてよ愛の言葉を11.恋する兵士～リリー・マルレーン
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