【値下1日間】YAMAHA YGX 121P

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タイプ...その他YAMAHAYGX121P(スタンドは撮影用です。付属しません）初心者向けの１台です。中古品ですので、キズ等ございます。最後２枚の写真が代表的なキズです。全体的にキズがあります。弦は新品交換済です。フレット残9割程度・簡易メンテしました.音だし、SW等OKです。トラスロッド効きます、アームは代替え品になります。NRNCでお願いたします。状態はお写真にてご判断ください。