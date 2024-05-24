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- 【値下1日間】YAMAHA YGX 121P
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商品詳細
タイプ...その他YAMAHAYGX121P(スタンドは撮影用です。付属しません）初心者向けの１台です。中古品ですので、キズ等ございます。最後２枚の写真が代表的なキズです。全体的にキズがあります。弦は新品交換済です。フレット残9割程度・簡易メンテしました.音だし、SW等OKです。トラスロッド効きます、アームは代替え品になります。NRNCでお願いたします。状態はお写真にてご判断ください。
http://narcologia.ru/goods/scissoring832196.html
http://narcologia.ru/goods/reflector779864.html
http://narcologia.ru/goods/seamless675229.html
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