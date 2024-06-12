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suede best バンドスコア
商品番号 F47138841602
商品名

suede best バンドスコア
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 1,750 円
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商品詳細

〇状態保有期間は長期になります。傷汚れといった経年劣化や破れ等あるお品物で、最初の数ページのみ書き込み跡があります。（消しゴムでは完全には除去できませんでした）破れたページは写真三枚目のところです。ネックになりそうなポイントは映しておきましたので、ご納得いただけましたらよろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/housekeeper445109.html
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