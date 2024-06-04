美品　輪島塗　大極上本堅地　溜塗　脚付膳　沈金　茶道具　天然木　能修　金縁　❷

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2023年最新】本堅地塗の人気アイテム - メルカリ



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特別出品】木製輪島塗 布着本堅地 沈金 菊尽 7寸４段重箱 （共箱付）の ...

★★商品ページはこちらから★★#NEPY日本の伝統美を日常に輪島塗‼️能修造‼️大極上本堅地 溜塗‼️松竹梅沈金‼️天然木金縁 御膳3膳セット❷になります。こちらのお品物は、本漆塗、天然木の日本製木製本漆塗になります。(能登輪島)★祖父母宅の蔵にて未使用品のまま保管していた美品骨董になります。第二次世界大戦前の貴重なお品物‼️★谷内修造(能修造)の作家ものになります。★綺麗な溜塗に凹凸のある松竹梅が細かな沈金で描かれています。★漆ハゲ無く美品。★ひび割れ、歪み無く美品。★御膳、ミニ御膳、菓子皿や器受けなどにもご使用頂けます。★使用、保管に伴った目立たない小傷なく美品。(角に保管擦れ多少あり)★和食器、洋食器と組み合わせてご使用頂けます。★他にも多数木製本漆塗の漆器出品中です‼️★付属品なし。★2客以上お求めになれます。希望個数をお知らせください。19客購入の方には木箱をおつけいたします。サイズ横26.3cm縦21cm高さ4cm#能修造 #谷内修造 #輪島塗#大極上本堅地 #溜塗#松竹梅沈金##松竹梅 #漆金彩蒔絵 #花塗 #網絵 #会津絵 #赤絵 #手描き #青手 #ベロ藍#伊万里#古伊万里#焼物#磁器#和食器#なます皿#有田焼#龍峰#李峰#小皿#大内塗#丸重#中華陶瓷#古伊万里#伊万里#大明成化年製#和骨董#中国骨董#和食器#小皿#李峰#龍峰#金七宝#山中漆器#丸重#高台銘々皿 #ベロ藍 #和菓子皿 銘々皿 #青藍窯#金彩#香蘭社#湯呑み#山田平安堂#飛騨春慶 #コンポート器 #富貴長春#唐草模様 #京焼 #京漆器 #日本製#天然木#太武郎工房#御膳 #お正月 #本うるし塗#木製漆器#漆#大聖寺伊万里 #書道具 #美濃焼 #萩焼 #萬古焼 #備前焼 #豆皿 #茶道具#白山陶器 #柿右衛門 #金襴手 #お正月 #御節漆器漆芸会津塗越前塗 山中塗輪島塗茶道具#太武郎工房 汁椀和食器雑煮椀蒔絵 漆芸 お正月三越 高島屋 祝膳 本漆 高級漆器 伊勢丹 大丸東京 螺鈿 茶懐石 彫刻 #中国美術#唐物#古玩#煎茶道具#骨董品#九谷焼#龍文堂#鉄瓶#乾隆年製#清朝#明時代#古美術#お猪口#書道#中国 #酒盃