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逆転イッパツマン　三冠王　超合金
商品番号 K27974657745
商品名

逆転イッパツマン　三冠王　超合金
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 1,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

全体的に状態が悪いです。首の部分と胸の部品がゆるくなっています。腕の部品がありません。写真に写っているものが全てです。傷や汚れ等ありますが気にされない方の購入をお願い致します。
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