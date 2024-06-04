逆転イッパツマン　三冠王　超合金

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商品詳細
全体的に状態が悪いです。首の部分と胸の部品がゆるくなっています。腕の部品がありません。写真に写っているものが全てです。傷や汚れ等ありますが気にされない方の購入をお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/message387127.html
http://narcologia.ru/goods/plaque288607.html
http://narcologia.ru/goods/injure102467.html
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