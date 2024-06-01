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商品詳細
◆商品について13弦琴 種類はわかりません。大きさ：高さ178cm商品の状態：20年以上自宅で保管していました。完璧を求められる方はご遠慮ください。カバーの裏側に汚れがあります。◆発送について※送料の関係上、北海道、沖縄、離島の方は、別途送料頂きます。予めご連絡ください！◆梱包についてプチプチで包んで梱包させて頂きます。
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http://narcologia.ru/goods/kindness628105.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney541849.html
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