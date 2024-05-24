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近代日本美術全集
商品番号 M79744125905
商品名

近代日本美術全集
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 1,610 円
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商品詳細

かなり古い物です。実家より出てきました。経年によるシミや汚れ破れ有ります。詳しいことはわかりませんので画像にて判断できる方の購入をお願い致します。冊子の中に挟まっていた資料数枚も挟めて送ります。｛画像16｝サイズ縦:約36.5㎝横:約26㎝厚さ:約1.5㎝東京文化交易株式会社今泉篤男野間清六隈元謙次郎河北倫明高橋由一松岡壽浅井忠黒田清輝藤島武二岡田三郎助青木繁石井柏亭山下新太郎岸田劉生フォンタネージ川村清雄山本芳翠五姓田義松原田直次郎久米圭一郎ワーグマン佐竹曙山川上冬崖國澤新九郎横山松三郎
http://narcologia.ru/goods/kindness245405.html
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