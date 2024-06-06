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ディズニー　DVD セット　シンデレラ2 リトルマーメイド2 眠れる森の美女など
商品番号 M50577461207
商品名

ディズニー　DVD セット　シンデレラ2 リトルマーメイド2 眠れる森の美女など
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 1,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ディズニーのDVDのセットです。シンデレラ3のパッケージが少し剥がれています。他は目立つ汚れキズはないと思います。動作確認済みです。シンデレラ2シンデレラ3リトルマーメイド2眠れる森の美女おとぎの国のプリンセスプリンセスの贈りもの以上の6点です。
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