愛蔵版『SWAN-白鳥-』全巻セット

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有吉京子『SWAN-白鳥-』愛憎版全12巻の完結セットです。素人管理の中古品で、経年相応の劣化（焼け・シミ・汚れ・折れ・色あせなど）がある場合がございますので、状態は画像にてご確認ください。読めれば良いというかた向けですので、予めご理解ください。ビニール包装し、匿名配送にて発送いたします(ヤマト運輸↔日本郵便 予告なく変更する場合がありますが了承ください)↓他にもいろいろ出品しております。#Polnareffreiwaまとめ買いの際には、浮いた送料分お値引きさせていただきます。よろしくお願いします^^