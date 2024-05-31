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seventeen ホシ　八周年　未開封　ピアス　トレカ
商品番号 T94399301594
商品名

seventeen ホシ　八周年　未開封　ピアス　トレカ
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 1,519 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入可。バラ売り不可。値下げ交渉可。素人保管ですので気になる方はご遠慮下さい。海外製のため、初期からのスレやキズ等ある場合がございますのでご理解頂ける方だけご購入下さい。トレカはスリーブ＋厚紙補強＋防水加工で発送致します。seventeenセブチ세븐틴svtアルバムcarat盤weverseトレカトレーディングカードカラットランド　ケレン　bethesunpowerofloveあいのちからスンチョルエスクプスジョンハンハニジスジョシュアジュンホシスニョンウォヌウジジフンミョンホミンハオミンギュソクミンドギョムスングァンハンソルバーノンチャンディノ
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