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未使用 プロジェクトマネジメント知識体系ガイド(PMBOKガイド)第7版
商品番号 P76567104332
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未使用 プロジェクトマネジメント知識体系ガイド(PMBOKガイド)第7版
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 4,000 円
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商品詳細

「プロジェクトマネジメント知識体系ガイド(PMBOKガイド)第7版+プロジェクトマネジメント標準」定価:￥11,990(税込)間違えて２つ購入したので出品します。未使用の美品です。#本#pmbok#PMBOK#PMBOK第７版#プロジェクトマネジメント
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