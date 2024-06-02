未使用 プロジェクトマネジメント知識体系ガイド(PMBOKガイド)第7版

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商品詳細
「プロジェクトマネジメント知識体系ガイド(PMBOKガイド)第7版+プロジェクトマネジメント標準」定価:￥11,990(税込)間違えて２つ購入したので出品します。未使用の美品です。#本#pmbok#PMBOK#PMBOK第７版#プロジェクトマネジメント
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