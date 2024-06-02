素描－稲垣考二、表面描写からタブローへ、稲垣考二展、図録

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。素描－稲垣考二購入後暗所で保管しておりました。目視の限りキズ、汚れ等は見当たりません。少しでも気になる方は購入をお控えください。即購入⭕️喫煙❌ペット❌稲垣考二素描デッサンパステル鉛筆アート絵絵画
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