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SEVENTEEN セブチ エッジコン ホシ スニョン パフォチ
商品番号 V54886860064
商品名

SEVENTEEN セブチ エッジコン ホシ スニョン パフォチ
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品説明欄全て読んでからのコメントをお願い致します！！SEVENTEENの''2017DIAMONDEDGEinJAPAN''の会場限定トレカでホシくんセットなります！-̗̀⚠︎̖́-購入の前に一言コメントお願い致します！！！確認後直ぐにスリーブに入れ、暗所にて保管していました。海外製品のため、初期から小さな傷やスレ等がある場合があります。ご了承の上、ご購入をお願い致します。スリーブ＋硬貨ケース＋防水対策をして配送致します。発送方法はプラス料金で変更可能ですので、購入前にご相談ください(*^^*)バラ売り❌他の商品とまとめてご購入の方に限りお気持ちですがお値下げ可能ですので、ご検討ください。SEVENTEENセブチエスクプスジョンハンジョシュアジュンホシウォヌウジミンハオミンギュドギョムスングァンバーノンディノSCOUPSJEONGHANJOSHUAJUNHOSHIWONWOOWOOZITHE8MINGYUDKSEUNGKWANVERNONDINO
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