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江戸中期　島津献上品　極上向付　肥前完調蔵製　八割輪花　唐草繋ぎ文
商品番号 E99448594597
商品名

江戸中期　島津献上品　極上向付　肥前完調蔵製　八割輪花　唐草繋ぎ文
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 4,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

江戸中期極上品島津献上品牡丹唐草線画文肥前染付青磁向付珍品　　肥前完調蔵製珍しい品です割れ、ひびかけありません宜しくお願いいたします
http://narcologia.ru/goods/procurement296333.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture363641.html
http://narcologia.ru/goods/stealth388276.html
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