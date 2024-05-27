絶版「Sony Design（ソニーデザイン）」1993年 朝日ソノラマ

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商品詳細
「SonyDesign（ソニーデザイン）」朝日ソノラマ編1993年朝日ソノラマ【絶版】◆◆詳細◆◆40年以上におよぶソニーのプロダクツとデザインの歴史を集成する内容黎明期からソニー製品の写真と解説を収録メッセージエットーレ・ソットサス/ジョルジェット・ジウジアーロ/ジャン・ピエール・ヴィトラック/マイケル・マッコイ/レンゾ・ピアノ/シド・ミード/豊口協インタビュー:大賀典雄プロダクツラジオ/テープレコーダー/オーディオ/テレビジョン/ラジオカセット/ビデオテープレコーダー/8ミリビデオ/ウォークマン/ディスクマン/プロ用機器コラム:ジャッカル/カーオーディオ/マイ・ファースト・ソニー/ギグ・スポーツ/情報機器ソニーデザイン小史-山口真民◆◆仕様◆◆電化製品家電プロダクトデザイン写真集記念誌社史大型ハードカバー30.3x23.5cm261ページ◆◆状態◆◆表紙カバーに経年による薄スレ・薄ヤケが若干ある程度ページ良好#本#ソニー#SONY#ウォークマン#デザイン
http://narcologia.ru/goods/plaque792507.html
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http://narcologia.ru/goods/influenza199393.html
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