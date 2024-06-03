高級品•職人手造り】沖縄三線 本蛇皮 本張り 本皮 弦楽器 和楽器 琉球 ...

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441商品名:沖縄 蛇 本皮 三線付属品:本体・ハードケースなど付属品も多数あります^^（写真に写っている物になります）皮の材質:蛇本皮棹の材質: 木材【状態】☆職人に作られて三味線で親が三味線が好きで、自宅にて大事に保管していたもので付属品も全てお付け致しますので、超お得なセットとなります。梱包方法プチプチとリサイクルダンボールや巻きダンボール、ラップなど状況に合わせて梱包させて頂きます。※こちらはあくまで中古品になります。商品の評価は主観的な内容になりますのでご了承下さい。■全商品を簡易クリーニング、除菌クリーニングを実施しています。個人出品で多少見落としや取りきれない汚れが残っていることもありますので完品をお求めの方はご購入の際はご留意くださいm(__)m写真を沢山載せていますので、そちらから状態や付属品のご確認をよろしくお願い致します。付属品は、写真の物が全てとなります。 即購入大歓迎です。限界価格での出品の為、お値下げはご遠慮くださいませ。また、中古品の為、神経質な方のご購入はお控え下さいませ。★他に出品中の商品はこちら★#ドラえもん安心丁寧感謝商店是非ご覧くださいませ♪沖縄琉球伝統芸能弦楽器趣味音楽日本文化楽器三線三味線沖縄本革蛇皮おうち時間趣味演奏祭り弦楽器踊り初心者セット初心者民謡楽器 本皮沖縄楽器弦楽器六角カラクイ