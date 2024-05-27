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- 151 1box分
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商品詳細
ボックスパックシングル···パック種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···ボックス(box)強化拡張パック151コンビニ、大型家電でバラ購入した１BOX分（20パック）になります。※製造番号一致しておりません。コメントいただければ箱も折りたたんで同封致します。
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