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- 竹内邦夫 赤富士9/150
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商品詳細
本当に綺麗な赤富士です。貴重な作品だと思います。(^^)自宅保管ですので、画像より判断ください〜神経質な方、完璧をお求めの方はご遠慮ください。額には、多少の傷があります。絵画の種類···日本画形式···額縁入り主題···風景・海景
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