DEATH NYC　世界限定100枚　スヌーピー チャーリーブラウン ポスター

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商品詳細
”DEATHNYC”(デスニューヨーク）は、ここ数年NYで飛ぶ鳥を落とす勢いで活躍している女性アーティストです。過激なモチーフゆえに少量しか発表してない希少な作品になります。技法としては、シルクスクリーンを用いて作品を作成しています。シルクスクリーンとは、簡単にいうと版画のようなものになります。○商品はブランドやアニメとの公式作品ではなく、DEATHNYC作者独自のコラージュの現代アート作品になります。○出品作品は、DEATHNYC正規認定販売店またはDEATHNYCオフィシャルサイトショップから直接購入した正規品になります。○飾らず保管していました未使用作品です。○少しでも不安がある場合は入札をお控えください。【商品説明】○アーティスト・・・・DEATHNYC・ストリートアティスト○状態・・・・未使用品○サイズ・・・・H450㎜×W320㎜またはH320㎜×W450㎜○ハンドサイン・・・・直筆サイン○エデューション・・・・限定番号またはA/P○エンボス・・・・印影有り○付属・・・・正規証明書(COA)\u0026エンボスステッカー○『A/P』とはアーティストプルーフの略で、普通はアーティスト、関係者が手元に残しておく作品ですが、限定ナンバーの作品が完売した場合、市場に出てくる場合があります。
http://narcologia.ru/goods/stair2300.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion815378.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador587006.html
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