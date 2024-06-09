アール・デコのポショワール作家　ジョルジュ　ル パ−プの肖像1

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商品詳細
「狂騒の時代」にハーパースバザーやヴォーグ、ヴァニティーフェアー等のファッション雑誌のイラストで一世を風靡したジョルジュ・ルパープと家族の肖像。画像は４枚ですがルパープの肖像画の裏面と家族の肖像画の裏面を別々に撮っているため実際はシート２枚です。肖像画２点の技法は不明ですが文章はルパープの画歴等が紹介されているようです。シートサイズ ２５９－３３０mm１９２０年当時の特別な冊子の中からのものでで初めから綴じられておらずそのままの状態で保管していたものです。１００年以上昔の古いものですが汚れなどない美品です。画像５，６は参考画像です。＊額装してひと味違う個性的でお洒落なインテリアとしても・参考画像です。シートでの販売です。
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