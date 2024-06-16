バイオハザード　1 2 3 ディレクターズカット デュアルショックVer.

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商品詳細
【PS】バイオハザードディレクターズカットデュアルショックVer.【PS】バイオハザード2デュアルショックVer.【PS】バイオハザード3ラストエスケープ3本 まとめ売りです。全て、ケース、説明書付き、帯付き、付属付き、動作確認済みです。(写真の物が全てです。)個人的な主観ですが、若干、帯に使用感がありますが、ディスクに目立った傷も無く、説明書も綺麗ですので、全体的に美品だと思います。(大切に扱ってきました。)状態は写真にてご確認の上、ご購入お願い致します。他のフリマでも出品しておりますので、売り切れの際にはご了承下さい。#ゲーム#アドベンチャー#PlayStation#Other#バイオハザード#ホラー#ソフト#ゾンビ#プレイステーション
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