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【無料特典あり】プレイステーション4　本体CUH-2200A
商品番号 Q13272304829
商品名

【無料特典あり】プレイステーション4　本体CUH-2200A
ブランド名 プレイステーション4
特別価格 税込 7,425 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品】SONYプレイステーション4　本体CUH-2200A＋無料で、【縦置きスタンドコントローラ充電スタンド】をお付けします！（詳細写真6，7枚目記載）使わなくなったため出品することにしました！目立った汚れはありませんが、あくまでも中古品であること、箱にも多少のキズ等があることをご了承のうえご検討ください。付属品は揃っています！★清掃、初期化、動作確認済み★購入時のように丁寧にしまったうえでお届けします！即購入OK！迅速に発送いたします！スピード発送のバッジいただきました☆商品についてご不明点等ございましたらお気軽にコメント欄へお書きください！
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