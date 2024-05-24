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SONY PS5本体 CFI-1200A01 ディスクドライブ
商品番号 Q64308568982
商品名

SONY PS5本体 CFI-1200A01 ディスクドライブ
ブランド名 プレイステーション5
特別価格 税込 20,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きましてありがとうございます。SONYプレイステーション5CFI-1200A01ディスクドライブ搭載モデルの出品です。ヨドバシカメラにて購入しましたが、お仕事の都合で遊ぶ時間を確保できないため出品いたします。付属品は全て揃っております。《付属品》・PS5本体・ワイヤレスコントローラー・ベース・HDMIケーブル・電源コード・USBケーブル外箱をなくしてしまったため少しお安くしています。状態は綺麗だと思います。一度人の手に渡ったお品物でございますので、誠に恐れ入りますが、過度に状態をお気になさる方はお控え下さいますようお願い致します。※本体初期化済み#ゲーム#本体#PlayStation5#PS5
http://narcologia.ru/goods/mythic864135.html
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