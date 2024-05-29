ルーンファクトリー３スペシャル 超限定版 Wedding Collection



ルーンファクトリー3 スペシャル 超限定版（DC＋WC）｜エビテン



ルーンファクトリー3スペシャル』指輪やネックレス付き「超限定版 ...



製品情報 | 『ルーンファクトリー３スペシャル』公式サイト



ルーンファクトリー3スペシャル』2023年3月2日発売決定！ 豪華な限定版 ...



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ルーンファクトリー３スペシャル Dream Collection -Switch



ルーンファクトリー3スペシャル Wedding Collection 限定-

『ルーンファクトリー３スペシャルDreamCollection\u0026WeddingCollection』新品未開封です。【ドリームコレクション同梱内容】①岩崎美奈子氏描き下ろし豪華特製BOX②主人公大集合！オールスタードラマCD③キュン♪マル秘プライベートCD④メモリアルジオラマアクリルスタンド⑤追加コンテンツ「みんなで水着モード」ダウンロード番号⑥ソフト『ルーンファクトリー３スペシャル』【ウェディングコレクション同梱内容】①「ルーンファクトリー」シリーズ婚約指輪歴代の「ルーンファクトリー」シリーズに登場する『婚約指輪』を再現。素材はシルバーを使用しヒロインの指にあわせたサイズ感になっている、こだわりの逸品。サイズ：9号材質：シルバー宝石：ガラスストーン 色：ルビー②「ルーンファクトリー」シリーズ幸せの指輪「ルーンファクトリー3スペシャル」に登場する『幸せの指輪』を再現。2人の元に幸せがやってきて、ウェディングを彩る。サイズ：9号材質：真鍮③「ルーンファクトリー」シリーズリングケース『婚約指輪』『幸せの指輪』を収納するリングケース。ケースに箔押しをあしらった、永遠の愛を誓うにふさわしい収納BOX。④リング用ネックレス『婚約指輪』『幸せの指輪』をネックレスにできるチェーン。チェーンの長さ：約44cm+アジャスター6cm⑤ブライダルフォト11枚セットマイスとヒロイン11人の結婚記念写真セット。ブライダルの思い出がぎゅぎゅっと詰まった特別なフォトセット。⑥ブライダルジオラマフォトスタンドブライダルフォトを華やかに飾るフォトスタンド。お好みのパーツをカスタマイズできるので、あなただけのオリジナル写真立てを作ることができる。フォトスタンドサイズ(組み立て後)：横約160㎜×縦約120㎜×奥行き約50㎜⑦マーベラスショップ限定BOX結婚を祝福する『WeddingCollection』専用BOX。⑧描きおろしB2布ポスター＋描きおろしL版ブロマイド婚礼衣装を装った「シア」の描きおろしイラストを使用した、ここでしか手に入らない限定グッズです。「ルーンファクトリー3スペシャルDreamCollectionSwitch版」