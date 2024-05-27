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【新品未使用】ジョジョの奇妙な冒険 文庫版 第1•2•3部ボックスセット
商品番号 M91373365162
商品名

【新品未使用】ジョジョの奇妙な冒険 文庫版 第1•2•3部ボックスセット
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 2,258 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「ジョジョの奇妙な冒険」1部-3部の文庫版セットです。新品未使用品です。新品を書店で購入後、未使用のまま本棚にて保管しておりました。当方タバコも吸わず、ペットも飼っておりませんので匂いや汚れの心配はありません。また、本棚は日の当たらない場所に設置してありますので日焼けも全くない状態です。値下げは考えておらずこちらの価格でご検討頂ければと思っております。ご購入後は迅速丁寧な梱包で発送させて頂きますので、何卒よろしくお願い致します。
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