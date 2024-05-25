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スタディアップ　コンプリートマスター+プラチナインプット+2023時事問題
商品番号 K37141039945
商品名

スタディアップ　コンプリートマスター+プラチナインプット+2023時事問題
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 20,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スタディアップ　コンプリートマスター+プラチナインプット+最新版2023時事問題ターゲットのセットになります。・コンプリートマスター地理:テキスト＋CD通常版5枚+倍速版4枚歴史:テキスト＋CD通常版6枚+倍速版4枚公民:テキスト＋CD通常版3枚+倍速版2枚・プラチナインプットテキストコンプリートマスター・プラチナインプットテキストともに2021/2022改訂版公式H.Pから購入しました定価　税込102.520円・【最新版】2023時事問題ターゲット　テキスト　CD通常盤1枚　CD倍速版1枚　フラッシュカード公式H.Pから購入しました定価　税込21,780円コンプリートマスター・時事問題ターゲットのテキストは書き込みも目立った折り目もなく綺麗な状態です。プラチナインプットの表紙に少し汚れありますがなかは書き込みはありません。コピー等に伴う若干の使用感はご了承ください。中古品である事をご理解いただける方にお譲り致します。商品の特性上、返品等は、受け付けておりません。喫煙者無し、ペット無し
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