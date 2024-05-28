五等分の花嫁 夏の思い出も五等分 ps4 限定版

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商品詳細
五等分の花嫁ps4限定版です。外の袋は開けましたが、箱の中に入っているソフトは袋も開けておらず1度もプレイしていません。限定版の特典ドラマCDは、勿体なくて1度も視聴していません。袋はなさそうです。PS5のデジタルエディションを購入し、使えないため出品致します。初期キズなどがあるかもしれないため、ご理解頂ける方のみご購入お願いします。#五等分の花嫁#五等分の花嫁ps4#ps4#一花#二乃#三玖#四葉#五月
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