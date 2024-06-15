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韓国ドラマ　ラブレイン　DVD　チャン・グンソク　ユナ　ソ・イングク
商品番号 Y10664279684
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韓国ドラマ　ラブレイン　DVD　チャン・グンソク　ユナ　ソ・イングク
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 25,350 円
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商品詳細

監督再編集版(9DISC)高級ハードケースボックス台本1冊カラー写真集音声韓国語字幕は韓国語、英語特典映像NG集メイキング等リージョン3の為、日本のプレイヤーで再生不可パソコンか再生フリーのプレイヤーが必要ですDVDとハードケースボックスにやや傷あります廃盤のため貴重
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