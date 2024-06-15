韓国ドラマ　ラブレイン　DVD　チャン・グンソク　ユナ　ソ・イングク

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商品詳細
監督再編集版(9DISC)高級ハードケースボックス台本1冊カラー写真集音声韓国語字幕は韓国語、英語特典映像NG集メイキング等リージョン3の為、日本のプレイヤーで再生不可パソコンか再生フリーのプレイヤーが必要ですDVDとハードケースボックスにやや傷あります廃盤のため貴重
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http://narcologia.ru/goods/reflector163564.html
http://narcologia.ru/goods/stage156197.html
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