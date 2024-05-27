未開封　Yellow Magic Children#01 初回限定盤

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「YellowMagicChildren#01」40年後のYMOの遺伝子ここに集まるYMO結成40周年を記念した、YMOゆかりの豪華な顔ぶれのアーティストたちによるトリビュート・コンサート『YellowMagicChildren ~40年後のYMOの遺伝子』。YMOのカヴァーとYMOから影響を受けたそれぞれのオリジナル曲の演奏で観客と一体となって盛り上がった奇跡の一夜がファンの熱い要望に応えてついにライヴCD化！バンド・マスターの高野寛をはじめ、YMOやメンバー・ソロの演奏を支えてきた高田漣、ゴンドウトモヒコ、白根賢一、沖山優司、網守将平の演奏に、幅広い年代、ジャンルのゲスト・ヴォーカリスト、プレイヤーが客演。その中にはYMOメンバーの子や孫も。時代を超えるYMOの音楽のきらめきを、世代を超えて継承するYellowMagicChildrenの名曲ぞろいのライヴCDをどうぞお楽しみください。観客、リスナーもYellowMagicChildrenの一員です。＜マスタリング：砂原良徳＞【初回生産限定盤】■CD+Blu-ray(ライブ映像)■10インチサイズX∞ダンボール仕様■紙ジャケ■豪華解説ブックレット 新品ですが個人保管なので、細かいことを気にされる方はご遠慮ください。隅々まで確認しておりますが、見落としがある場合があります。価格交渉、返品はご遠慮ください。他の出品物と同時にご購入の場合は、コメント欄からお伝えいただけましたら割引可能です。#YMO#坂本龍一#高橋幸宏#細野晴臣#イエローマジックチルドレン#イエローマジックオーケストラ#限定版