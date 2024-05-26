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ちいかわ縁日　豆皿　九谷焼　大きめトートバック
商品番号 K70507948918
商品名

ちいかわ縁日　豆皿　九谷焼　大きめトートバック
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 5,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ちいかわ縁日　豆皿　九谷焼　大きめトートバック　のセットの出品です！新品未使用ですが、ケースの初期傷などはご了承下さい！知人の為に購入しましたが、知人も既に購入していた為、手に入らなかった方に是非お譲り出来るよう出品いたしました^_^豆皿は即完売で中々手に入らないので是非^_^環境照明やお使いのデバイスによって画像の色彩などが変化する事もありますので予めご了承下さい^_^
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