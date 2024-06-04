stayc アイサ 韓国ショーケース 入場者限定 トレカ

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ご覧頂きありがとうございます♪STAYCteddybearアイサちゃんのショーケース入場者限定トレカです。すぐにスリーブに入れて保管しておりましたが、海外製品のため細かい傷やスレがある場合があります。丁寧に保管していましたが、素人保管のため、神経質な方はご遠慮ください。大切にして頂ける方にお譲りしたいと思っています。即購入可能です◎かなり出し惜しみのものであるためお値下げ交渉はご遠慮ください。また突然出品を取りやめる場合がございます。防水+スリーブに入れて発送させて頂きます。硬質ケースをご希望の方はコメントにてお願いします。#997_stayc↑こちらのハッシュタグでstayc関連の出品まとめています。#STAYC#スミン#シウン#アイサ#セウン#ユン#ジェイ#トレカ#teddybear#showcase#ショーケース#buyee