ポケモンカード　スノーハザード\u0026クレイバースト　ジムセット

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商品詳細
ポケモンカード スノーハザード\u0026クレイバーストナンジャモ・ジムセットです。新品・未開封・シュリンク付きです。即購入可能拡張パック「スノーハザード」1BOX（30パック）拡張パック「クレイバースト」1BOX（30パック）デッキシールド「ナンジャモ」1セット（64枚）デッキケース「ナンジャモ」（仕切り板2枚付き）1個カードボックス1個カードボックス用仕切り板4枚#ポケモンカードスカーレット\u0026バイオレットナンジャモ・ジムセット
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