誰も気づかなかった Bゲート必勝法 馬券で家を買った 小岩井弥 著 ...

誰も気づかなかったBゲート必勝法馬券で家を買った小岩井弥著出目操作は陽の当たるところでは行われないチマチマした小銭稼ぎの競馬はもう卒業だ！ドーンと一発、大金狙いの馬券理論登場！プロがやっと辿り着いた勝つための真の馬券理論相対性理論、オッズ理論、ハンデ戦理論、最終レース理論、などもっとも信頼できるプロ馬券理論家が、自信をもって世に送り出す究極の理論が、Bゲート必勝法だ！中古品になりますが、希少な本になります！ほぼ傷汚れはなく状態はいいかと思いますが、自宅保存のためご理解頂けるようでしたらご購入よろしくお願い致します。#競馬#馬券



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